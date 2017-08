Musiikki täyttää Outokummun kaivosalueen syyskuun alussa

Monitaiteinen Kaivos-festivaali järjestetään Outokummun Vanhassa Kaivoksessa 8.–10.9. toista kertaa.

Syyskuun toisena viikonloppuna Vanhan Kaivoksen tilat täyttyvät monipuolisesta musiikista ja esitystaiteesta. Esiintyjävieraita saapuu eri puolilta Suomea ja Eurooppaa, muun muassa oslolaiset yhtyeet jousikvartetti Nordlyd ja Ensemble Temporum.

Tämän vuoden festivaalin teemana on avaruus, ja festivaalin ohjelmassa kuullaankin paljon tilallisia ja näyttämöllisiä musiikkiteoksia. Viikonlopun teemasäveltäjänä on saksalainen näyttämöllisen musiikin pioneeri Karlheinz Stockhausen, jolta kuullaan useita teoksia. Näitä jo kulttimaineeseen kohonneita teatraalisia sävellyksiä saapuu Outokumpuun esittämään muun muassa Stockhausenin musiikin esittämiseen erikoistunut amerikkalainen pasuunansoittaja Stephen Menotti. Lisäksi festivaalilla nähdään ja kuullaan kaksi tilausteosta: Säveltäjä Markku Klamin kuudelle muusikolle ja Pohjois-Karjalan ammattiopiston tanssijoille säveltämä Clair sekä Kalle Ylitalon Longinoja-nimisen joen äänistä inspiraationsa saanut teos Longinoja. Lauantai-iltana on luvassa klubikonsertti, jossa yleisöä hellii monipuolinen Ajaton Quartet.

Myös esitystaiteen tarjonta on laaja: Kaivos-festivaalin avaa Kulttuuritalo Maritassa pohjoiskarjalaisen tanssitaiteilijan Mari Kortelaisen puolituntinen sooloteos Hatelikko, joka on samalla teoksen ensi-ilta. Sunnuntaina on ohjelmassa koreografi Anna Venäläisen ihmiskehon pyhyyttä käsittelevä tanssiteos Deus que me deu. Koko festivaalin päättää sunnuntai-iltana Tangoteatteri Kiutan inno-vatiivinen tangoteatteriesitys Último, joka nähdään Vanhan Kaivoksen maanalaisessa Karbidissa.

Kaivos-festivaalin järjestää Kulttuuriyhdistys Ääninen ry yhdessä Outokummun kaupungin kanssa. Festivaalia tukevat Suomen Kulttuurirahasto, Pohjois-Karjalan taidetoimikunta ja Musiikin edistä-missäätiö.