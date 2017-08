Pielisen museo tutustuttaa koululaiset uskomusperinteeseen

Pielisen museo Lieksassa tarjoaa koululaisille opastettuja kierroksia. Kierrosten teemat vaihtuvat vuosittain.

– Syksyn 2017 teemallisessa koululaiskierroksessa tutustutaan entisajan uskomusperinteeseen, kuten tonttuihin ja haltijoihin, kertoo Pielisen museon museonjohtaja Liisa Eskelinen.

Kierroksen aikana käydään muun muassa läpi, millaisia nämä olennot olivat, millaisia merkityksiä uskomuksilla oli ja miten ne vaikuttivat ihmisten tavalliseen arkeen.

Teemallinen koululaiskierros kestää noin 45 minuuttia.

– Kierrokset sopivat niin esikoululaisille kuin peruskoululaisillekin yhdeksänteen vuosiluokkaan asti, sanoo Eskelinen.



Koululaisryhmät voivat tilata vaihtoehtoisesti museoalueen perusopastuksen, jossa käydään läpi rakennusten historiaa ja vanhoja työtapoja.



Teemallisten kierrosten ja perusopetuksen lisäksi Pielisen museoalueeseen voi tutustua myös LieksaMyst mobiilipelin virtuaalisten hahmojen opastuksella.

– Peli on ollut hyvin suosittu ja se soveltuu parhaiten 5-9-luokkalaisille, Eskelinen toteaa.

LieksaMystia voi pelata museoalueella 15.9.2017 saakka.



Pielisen museon kesän 2017 vaihtuva näyttely on ”Rajalla 400 vuotta”, joka on avoinna 15.9.2017 saakka. Näyttelyssä on esillä paikallista historiaa Stolbovan rauhasta (1617) lähtien. Näyttelyn yhdistävänä teemana on raja.

4.10. avataan Pielisen museossa uusi näyttely. Suomen Metsästysmuseon kiertonäyttelyyn ”Suden paluu – suomalaista susihistoriaa” voi käydä tutustumassa 29.12.2017 saakka.