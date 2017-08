Kari "Tykylevits" Tykkyläinen on pudasjärveläinen kuva- ja videotaiteilija ja paikallispoliitikko, joka on saanut miljoonayleisöjä persoonallisilla Youtube-videoillaan. Tykkyläisen tausta on Pohjois-Karjalan Enossa, jossa hän syntyi 1953.