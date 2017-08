Robin tahtoi jäädä tauolle ennen kuin burnout nappaa tennarista – "Haluan panostaa tauolla uuden persoonan luomiseen"

"Mun pitää lähtee ennen kuin mikään ei tunnu enää miltään", poptähtilaulaa uudella Me tehtiin tää -kappaleellaan.

Siitä tässä kaikessa on oikeastaan kyse, Robin kertoo. Ei hän ole palanut loppuun, luovuus ei ole tyrehtynyt, fanit eivät ole kaikonneet.

– Jossain kohtaa on vain hyvä vetää liinat kiinni ennen kuin on pakko. Nyt haluan vain kokea sen hiljaisuuden ja rauhan, mitä minulla ei koskaan ole ollut.

Robin jysäytti vain muutama päivä ennen 19. syntymäpäiväänsä uutispommin, kun hän ilmoitti jäävänsä tauolle. Ajatus oli käynyt mielessä jo keväällä, ja kesän alussa päätös kypsyi. Vielä yksi konsertti Helsingin areenalla 28. lokakuuta, sitten kaikki seisahtuu.

Artisti-Robin siirtyy harjoittelemaan normaalia elämää Robin Packalenina.

– Musiikin tekeminen ei lopu. Mutta kaikki muu: somet seis, julkaisut seis, keikat seis. Se on niin iso osa elämästäni, että jos ne otetaan pois ja minulle jää enää se musiikkiin keskittyminen, se on yhtä kuin lomaa, ihan oikeasti.

Ei tauolle jääminen helppoa ole, vaikka ajatus vapaa-ajasta miellyttää. Robin tietää astuvansa tuntemattomaan. On täysi mysteeri mitä tapahtuu, kun paluu vihdoin koittaa. Osa on voinut jopa unohtaa hänet.

– Mutta ehkä se on se hieno asia. Ehkä siitä aktiivisesta Robin-mielikuvasta on siirrytty passiiviseen mielikuvaan. Niillä on jokin mielikuva minusta, ja kun tulen takaisin jollain töttöröö-biisillä tai millä vain, niin siihenkin reagoidaan jollain tapaa.

– Haluan panostaa siihen uuden persoonan luomiseen myös tauolla.

Robin on usein kertonut ihailevansa Vesa-Matti Loiria ja erityisesti tämän uudistautumiskykyä. Loiri on tehnyt urallaan niin monenlaisia asioita, ettei hän mahdu enää pelkän näyttelijän tai artistin nimikkeen alle.

Ehkä Robiniakin kutsutaan tulevaisuudessa viihdetaitelijaksi? Ainakin tauko antaa mahdollisuuden laajentaa repertoaaria.

– Ehkä tässä voisi ottaa jonkin uuden osa-alueen haltuun, vaikka näyttelemisen tai ihan mitä vain.

Uudistuminen ei sinänsä ole mitään uutta Robinin kohdalla. Hän ponkaisi julkisuuteen vain 13-vuotiaana, joten lapsesta nuoreksi mieheksi kasvaminen on jo itsessään merkinnyt muutosta.

Kasvamisen myötä Robinin julkisuuskuva on taiteillut lapsitähteyden ja aikuisuuden välillä. Muutama vuosi sitten Robin julkaisi pikkutuhman Kesärenkaat-kesäkumibiisin. Viime vuonna iltapäivälehdet kohisivat, kuinka 17-vuotias Robin "piehtaroi vähäpukeisena rohkeissa sänkykohtauksissa" uudella musiikkivideollaan.

Robin kertoo, kuinka aikakaudella 2012–2017 teemana on aina ollut nuoruus, jonka näkökulmasta uusia biisejä on studiossa syntynyt. Tauolla hän ehkä miettii jotain uutta teemaa.

– En kuitenkaan halua vakavoitua ja tehdä perus Suomi-iskelmää. En halua tulla muistetuksi sellaisena harmaan alueen artistina.

Robin ei edes itsekään vielä tiedä, milloin hän palaa tauolta. Syksyllä jatkuu lukion neljäs ja viimeinen vuosi. Tammikuussa 2019 hän astuu armeijaan, toivottavasti puoleksi vuodeksi.

Jos oletetaan, että tauko loppuisi parin vuoden kuluttua, olisi Robin silloin jo parikymppinen. Ei enää mikään teini-idoli, vaan yleisö saattaa nähdä hänet jo aikuisena.

– No eikä, en halua, Robin parahtaa.

– Michael Monroekaan ei ole mun mielestä vielä aikuinen. Okei, periaatteessa (minut) laskettaisiin aikuiseksi, mutta en voi sille mitään. En voi niille numeroille mitään.