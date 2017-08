Kirjailijavierailu Kolmen maakunnan kirjailijoita kohtaa Valtimon kirjaston kirjaillassa torstaina 31. elokuuta kello 18. Kolmen kirjailijayhdistyksen yhteisessä illassa kirjailijat Seppo Kääriäinen Kajaanista, Teppo Kulmala Iisalmesta ja Veikko Huotarinen (kuvassa) Nurmeksesta kertovat tuotannostaan.

Kämäräinen on kirjoittanut kymmenkunta kirjaa, tehnyt näytelmiä ja kyläoopperoita, käsikirjoittanut draamakonsertteja ja kirjoittanut kolumneja. Kulmala on monipuolinen kirjailija, kulttuuritoimittaja ja kääntäjä; uusin teos on kirjeromaani Radio Tuupovaara 5. Veikko Huotarisen tuotanto liittyy elämään rajaseudulla.