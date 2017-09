Kansainvälinen hittisarja Skam rikkoi rajoja ja ylitti tavoitteensa

Monissa maissa suosikiksi kivunnut norjalainen nuortensarja Skam vaikuttaa liki improvisoidulta, mutta vaikutelma hämää: sarja on huolellisen taustatutkimuksen tulosta.

– Norjan yleisradio NRK antoi meille tavoitteen: tehkää jotain, joka tuo nuoret somesta takaisin NRK:n katsojiksi, kertoo Skamin tuottaja Marianne Furevold.

NRK ymmärsi antaa paitsi tavoitteen myös resursseja. Nuorille suunnatusta tarinankerronnasta oli tehty Furevoldin mukaan tarkkaa tutkimusta vuosien ajan. Skam onkin saanut kiitosta etenkin autenttisuudestaan.

– Päätimme ottaa nuoret ja heidän ongelmansa vakavasti. Se on syy, miksi Skam on menestynyt.

NRK:n tavoite norjalaisnuorten tavoittamisesta on lopulta ylittynyt monin verroin, kun sarjasta on tullut ikä- ja valtionrajat rikkonut hitti.

Suosittu Siperiaa myöten

Skam (suomeksi Häpeä) on hyödyntänyt tiiviisti sosiaalista mediaa ja nettiä.

– Verkko on sarjan ensisijainen julkaisualusta. Skam on toiminut siellä alusta asti reaaliajassa.

Netti on tehnyt mahdolliseksi myös sen, että vaikkapa Siperiassa moni teinityttö on sarjan fani. Lisäksi sarjan formaatti on myyty Yhdysvaltoihin englanninkielistä versiota varten.

– Skamin eri puolilla maailmaa löytänyt yleisö todistaa osaltaan, että ihmiset ovat hyvin samanlaisia kaikkialla, kansallisuudesta ja sukupuolesta riippumatta.

Sarjan neljän tuotantokauden keskiössä on oslolainen tyttöviisikko, joista yksi on hijabia käyttävä muslimi.

– Muslimityttö Sanaa esittävä Iman Meskini pääsi juuri ensimmäisenä hijabia käyttävänä naisena norjalainen muotilehden kanteen, Furevold kehaisee.

Untuvikkojen suurhaaste

Kullakin neljällä tuotantokaudella on eri päähenkilö. Toisen kauden pääroolissa nähdään Noora, jota näyttelee Josefine Pettersen. Noora on ollut muun muassa Suomessa tehdyissä mittauksissa Skamin pidetyin henkilöhahmo.

Pettersen myöntää, että iso rooli vailla aiempaa näyttelijän kokemusta oli melkoinen kynnys.

– Meillä viidellä tytöllä ei ollut kenelläkään kokemusta, saimme paljon tukea toisiltamme. Myös se auttoi, että sarjan alussa tuottajat kielsivät meiltä haastattelut. Saimme keskittyä näyttelemiseen.

Skamin henkilöhahmot ja niiden esittäjät menevät Pettersenin mukaan monella fanilla sekaisin keskenään.

– Minulle lähetetään viestejä, jotka on tarkoitettu Nooralle.

Tuottaja Furevold ymmärtää fanien toimintaa – osin siksi, että pääosien esittäjät onnistuivat niin hyvin.

– He antoivat sydämen ja sielun sille, mitä teimme. Löysimme mahtavan näyttelijäkaartin.

Skamin taustavoimat tekivät ryhdikkään ja osin yllättävänkin päätöksen neljän tuotantokauden jälkeen: sarjaan ei kuvata jatkoa.

– On hienoa myös päästää nämä nuoret lentämään pois, elämään elämäänsä, Furevold korostaa.

Furevold ja Pettersen olivat Suomessa esiintymässä Helsinki Script -käsikirjoitustapahtumassa.