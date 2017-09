"Igor, ginigrogi!" – Simo Frangén ja Dave Lindholm levyttivät palindromeja

Perjantaina ilmestyy eriskummallinen äänilevy, jossa voimansa yhdistävät sanataituri Simo Frangén sekä rock- ja bluesveteraani Dave Lindholm. Pitkäsoiton jokaisen kappaleen sanoitus on sama etu- ja takaperin.

Albumin nimi on "Tana! Hitit ihanat!", ja sitä markkinoidaan maailman ensimmäisenä palindromialbumina.

Levyn syntysanat lausuttiin tamperelaisessa ravintolassa, jossa Frangén ehdotti naapuritalossaan asuvalle Lindholmille palindromilevyn tekoa.

– Tää on niin pöhkö idea, että tehdään vaan, Lindholm vastasi, levyn tiedotteessa kerrotaan.

Frangén laati joukon uusia palindromeja, vei ne studioon, jossa jokaiselle palindromille pähkäiltiin sopiva tai muuten vain hassu musiikkityyli. Albumilla Frangén toimii palindromisolistina, Lindholm soittaa kitaraa ja äänittäjä Jani Viitanen vastaa muista orkesterisoittimista.

Esimerkiksi Grogi-nimisen kappaleen teksti kuuluu: "Igor, ginigrogi! No, no, Tapi! Tipaton on! Igor, ginigrogi!"