Tom of Finland -elokuva on valittu Suomen viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi, kertoo Suomen Filmikamari. Kuvataiteilija Touko Laaksosesta kertovan elokuvan on kirjoittanut Aleksi Bardy ja ohjannut Dome Karukoski.

Laaksonen tuli tunnetuksi maailmalla homoeroottisesta taiteesta. Tom of Finland -elokuva on kuvaus Laaksosen henkilöhistoriasta ja tämän tiestä maailmankuuluksi taiteilijaksi. Elokuvan ensi-ilta oli Suomessa helmikuussa, ja Tom of Finlandin nimiroolissa nähtiin Pekka Strang.