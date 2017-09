Painajainen kaukana Hollywoodin valtavirrasta

Kertooko Mother! maailmanlopusta, taiteilijan uhrauksista vai julkisuuden haasteista? Darren Aronofskyn surrealismiin kallistuva kauhutarina jakoi mielipiteet voimakkaammin kuin mikään muu Venetsian elokuvajuhlien kilpasarjan elokuvista. Elokuvan luokittelu yhteen lajityyppiin on mahdotonta, sillä siinä ei ole totutun kaltaista tarinarakennetta.

Jennifer Lawrence ja Javier Bardem esittävät Mother!:issa pariskuntaa, joka remontoi syrjäistä taloa. Mies on runoilija, joka ei saa uutta teosta aikaan. Taloon saapuu runoilijaa ihailevia muukalaisia, ja Lawrencen esittämä nainen joutuu asteittain pakokauhun valtaan.

– Mother!:in on tarkoitus olla mysteeri, ohjaaja-käsikirjoittaja Aronofsky sanoi elokuvan lehdistötilaisuudessa.

– Black Swania kirjoitin kymmenen vuotta, Noahia 20 vuotta. Tämä käsikirjoitus syntyi viidessä päivässä. Sen synnytti tällä planeetalla eläminen ja sen näkeminen, mitä ympärillämme tapahtuu ilman, että voimme tehdä mitään. Koin raivoa ja vihaa.

Luontoaktivistinakin tunnettu Aronofsky lyö valkokankaalle sotaa, kannibalismia ja mätänemistä. Silti kaikki tapahtuu yhdessä talossa.

– Tämä on vuoristorata. Tule, jos uskallat mennä silmukasta pari kertaa, ohjaaja summasi.

Suomen ensi-ilta on perjantaina 15. syyskuuta. Mother! on aiemmin muun muassa Black Swanin, The Wrestlerin ja Unelmien sielunmessun ohjanneen Aronofskyn seitsemäs elokuva.