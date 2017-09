Kate Winslet antaa äänensä tulevaan muumisarjaan

Winslet esittää Vilijonkkaa Moominvalley- eli Muumilaakso-tv-sarjassa. Englanninkielisessä versiossa on kansainvälinen näyttelijäkaarti.

– Taron Egerton on rakastetun Muumipeikon roolissa, Rosamund Pike on viisas ja huolehtiva Muumimamma ja Matt Berry on seikkailunhaluinen ja tietäväinen Muumipappa, tiedotteessa kerrotaan.

Musiikin sävellys on suomalaisissa käsissä. Siitä vastaavat viulisti Pekka Kuusisto ja lyömäsoittaja Samuli Kosminen.

Suomessa Yle esittää uutta sarjaa sekä suomeksi että suomenruotsiksi keväästä 2019 alkaen. Kotimaan näyttelijävalinnat kerrotaan keväällä.

Suomalainen tuotantoyhtiö Gutsy Animations kehittää animaatiota yhteistyössä Yle Draaman kanssa.

Tuotantotiimiin kuuluu muun muassa Oscar-voittaja, ohjaaja Steve Box, Bafta-palkittu tuottaja John Woolley ja Emmy-palkittu kirjoittajakaksikko Mark Huckerby ja Nick Ostler.

Aiheesta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.