Hippana esittää viisikielisen Molièren Saiturin Joensuussa

Fyysistä komediaa nähdään lauantaina 16. syyskuuta Joensuun Pakkahuoneella, jonne kansainvälinen Hippana Theatre päättää Molièren Saiturin Suomen kiertueen.

Esityksen on ohjannut Joensuusta kotoisin oleva Tiia-Mari Mäkinen, ja Suomessa esityksiä on ollut kaikkiaan 19. Suomea aikaisemmin Saituria eli The Miseriä on esitetty Saksassa ja Belgiassa.

Saiturissa puhutaan viittä eri kieltä eli englantia, saksaa, italiaa, suomea ja ranskaa, tiedote kertoo.

Hippana Theatre on vuonna 2015 perustettu kansainvälinen teatteriryhmä. Ryhmän esitykset ovat kiertäneet Belgiassa, Italiassa, Englannissa, Skotlannissa, Italiassa, Ruotsissa ja Saksassa.

- Hippana Theatre kertoo kuumeisen ja kieroutuneen version Molièren Saiturista. Näytelmä tutkii ahneuden hulvattomia sekä traagisia seurauksia perheyrityksessä, jossa taistellaan niin rahan, rakkauden kuin vallankin puolesta. Tämä vapaa adaptaatio Molièren näytelmästä on löytänyt inspiraationsa naamioteatterista sekä 1950-luvun bisneshuumasta, teatteri määrittelee tiedotteessaan.

Näytelmässä on viisi näyttelijää. Runsaan tunnin mittainen esitys alkaa Joensuun Pakkahuoneella lauantaina 16. syyskuuta kello 19.