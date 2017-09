Tanskalainen näyttelijä Pilou Asbaek on noussut tv-sarja Game of Thronesin roolinsa myötä tunnetuksi kautta planeetan. Asbaek kävi torstaina Helsingissä pokkaamassa Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin ensimmäisen Nordic Flair -palkinnon.

Verisen Game of Thronesin näyttelijäkaartissa Asbaek esittää ääripahis Euron Greyjoyta.

Asbaek on tuttu sekä tv-sarjoista että elokuvista. Hänet nähtiin Suomessakin suositussa tv-sarjassa Vallan linnake, ja elokuvapuolella miehen työhistoriasta löytyvät esimerkiksi Ghost in the Shell (2017) ja Ben-Hur (2016).