Libanonilainen Tania El Khoury voitti live art -palkinnon Kuopiossa

Libanonilainen Tania El Khoury nappasi lauantaina yhden Suomen suurimmista kulttuuripalkinnoista. ANTI Festival International Prize for Live Art -palkinto on arvoltaan 30 000 euroa, ja se jaettiin Kuopiossa Contemporary Art -festivaalilla.

Palkinto jaettiin nyt neljännen kerran. Sen rahoittaa Saastamoisen säätiö.

El Khoury on feministinen live art -taiteilija, joka työskentelee Lontoossa ja Beirutissa. Hän luo interaktiivisia installaatioitaan ja esityksiä, joissa yleisöllä on aktiivinen rooli. El Khouryn teoksia on esitetty viidellä eri mantereella.

– Herkkyys, jolla Tania ohjaa yleisökokemusta, on ainutlaatuista. Kokemus pysyy meissä, ja joskus se kirjoitetaan meihin – sananmukaisesti, tuomaristo perusteli voittajavalintaa.

Kolmihenkisen tuomariston puheenjohtajana toimi entinen Sydney Opera Housen ohjelmajohtaja Fiona Winning.