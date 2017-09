Pitkän linjan suomikantribändi Nääsvillen Veljekset liittyy comebackin tehneiden kokoonpanojen seuraan. Vasta ilmestynyt Loputon tie -albumi on yhtyeen yhdeksäs studioalbumi, joka ilmestyy 19 vuotta Veljesten edellisen albumin, vuoden 1998 julkaisun Kantri jälkeen. Ensialbuminsa Sankarien seurassa yhtye julkaisi 1983.

Mukana Loputon tie -levyllä on Nääsvillen Veljeksissä alusta asti soittanut ydinkolmikko Kapa Ahonen (laulu, basso), Hannu Tuovinen (laulu, kitara) ja Pekka Itkonen (rummut).

Ahosen Nurmes-taustan lisäksi albumilla on muitakin siteitä Pohjois-Karjalaan. Nurmes 1947 -kappaleen on sanoittanut Juha Kainulainen ja kannen on suunnitellut Joke Leppänen, molemmat miehet tunnettuja Ilovaarirock-aktiiveja.