Pink Floyd -ikoni Roger Waters Helsinkiin ensi vuoden elokuussa

Pink Floyd -yhtyeestä tunnettu Roger Waters esiintyy Helsingin areenassa 21. elokuuta ensi vuonna. Us and Them -kiertueen konsertin lipunmyynti alkaa ensi maanantaina.

Basisti-lauluntekijä Watersin konserttirepertuaari koostuu sekä Pink Floyd -klassikoista että Watersin soolotuotannosta.