Järven tarina lähtee levitykseen Yhdysvaltoihin

Järven tarina -elokuva lähtee levitykseen Yhdysvaltoihin, kerrotaan tuotantoyhtiö MRP Matila Röhr Productionsista.

Pohjoisamerikkalaisista esityisoikeuksista on sovittu Yhdysvaltalaisen AMC Networksin Sundance Now –palvelun kanssa. Sundance Now aikoo lanseerata elokuvan 21.12.

Järven tarina on luontodokumentti, joka sijoittuu Suomen tuhansiin järviin ja tutkii suomalaisen mytologian myyttejä, legendoja ja vanhoja uskomuksia. Elokuvaa on kuvattu muun muassa Kiteen Valkiajärvellä.

Elokuva on Suomen kaikkien aikojen katsotuin kotimainen dokumenttielokuva ja se on myyty yli 30 maahan, muun muassa Kiinaan, Sveitsiin, Luxemburgiin, Itävaltaan ja Unkariin.

Elokuva kilapilee parhaillaan finalistina Jackson Hole Wildlife –elokuvafestivaalilla Yhdysvalloissa. Festivaalin palkintoja pidetään luontoelokuvien Oscareina.