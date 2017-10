Synkkien tuntojen taitava tulkki Tom Petty kuollut

Viime vuosikymmenien keskeisimpiin amerikkalaisiin lauluntekijöihin ja rock-muusikkoihin kuulunut Tom Petty on kuollut sydänkohtaukseen. Petty oli 66-vuotias. Kuolemaa edelsi valitettava mediasirkus, kun useat uutiskanavat ehtivät kertoa Pettyn kuolemasta jo ennen kuin hän oli kuollut.

Petty sai sydänkohtauksen maanantai-iltana paikallista aikaan kotonaan Malibussa. Hänet vietiin sairaalaan, missä hän kuoli perheensä ympäröimänä.

Petty syntyi Gainsvillessä Floridassa vuonna 1950. Pettyn kiinnostus musiikkiin syttyi kymmenvuotiaana nassikkana, kun hän pääsi näkemään Elviksen. Pettyn setä työskenteli järjestäjän Presleyn elokuvassa Follow That Dream. Setä pyysi Pettyn moikkaamaan rockin kuningasta, ja palo musiikkiin syttyi. Pitkään kiertäneen jutun mukaan Petty vaihtoi heti kotiin päästyään huippuhienon ritsansa kaverinsa Keith Harbenin Elviksen singlekokoelmaan.

Toinen tärkeä vaikuttaja oli tietysti Beatles.

– Sen jälkeen kun näin Beatlesit Ed Sullivan show'ssa paluuta ei enää ollut. En koskaan ollut hyvä urheilussa, mutta kun näin heidät, tajusin, että tässä on jotain, jossa olen hyvä. Keräät kavereita ja alat soittaa. Ja se näytti niin hauskalta, Petty muisteli.

Petty jätti koulun 17-vuotiaana ryhtyäkseen kokopäiväiseksi muusikoksi. Hänen alkoholisti-isänsä ei päätöstä ymmärtänyt, kuten ei Pettyn musiikkiharrastusta muutenkaan. Isä jopa rikkoi kerran juoponraivossaan kaikki Pettyn levyt.

– Sanoin hänelle: Jos jätät minut rauhaan, olen miljonääri ennen kuin täytän 35, Petty muisteli.

Synkkiä sanoja, hienoja lauluja

Petty muistetaan paitsi sävellyksistään ja nohevasta kitaroinnistaan, myös sanoituksistaan, joissa pitkään masennuksesta kärsinyt laulaja ruoti usein elämän synkkiä sävyjä. Tarinat kertoivat pikkukaupunkien ja syrjäkylien kunnianhimoisista ihmisistä, jotka epätoivoisesti yrittävät eteenpäin vastoinkäymisien keskellä.

Pettyn kaupallinen läpimurto oli yhdessä Heartbreakers-yhtyeen kanssa syyskuussa 1979 julkaistu Damn the Torpedos, joka myi kaksi miljoonaa kappaletta ja poiki hitit Don't Do Me Like That, Here Comes My Girl ja Refugee.

80-luvulla Petty musisoi rockin supertähtien Traveling Wilburys -yhtyeen riveissä. Pettyn kanssa ryhmässä olivat Bob Dylan, Roy Orbison ja Jeff Lynne. Ryhmän yhteistyö päättyi Orbisonin kuolemaan.

Pettyllä on kaksi tytärtä ensimmäisestä avioliitosta Jane Benyon kanssa. Petty meni uusiin naimisiin Dana York Eppersonin kanssa vuonna 2001.