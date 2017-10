Nobelin kirjallisuuspalkinto Kazuo Ishigurolle – japanilaissyntyinen kirjailija muutti Britanniaan jo lapsena

Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa japanilaissyntyinen brittikirjailija Kazuo Ishiguro. Ishiguroa voi pitää yllätysvalintana, sillä hän ei ollut vedonlyöjien suosikkien joukossa.

Ishiguron valinta on kuitenkin Ruotsin akatemialta paluu turvallisemmille vesille sen jälkeen, kun se myönsi kirjallisuuspalkinnon muusikko Bob Dylanille rocklyriikastaan. Hän oli ensimmäinen lauluntekijä, joka sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon.

Palkintolautakunta luonnehtii Ishiguron romaaneja valtavan tunnevoimaisiksi ja mielikuvituksellisiksi.

Ishiguro on syntynyt Nagasakissa vuonna 1954. Hänen teoksistaan on suomennettu seitsemän, ja ne on julkaissut Tammi.

Ishiguro muutti isänsä työn vuoksi Britanniaan jo lapsena. Hänen ensimmäiset novellinsa julkaistiin vuonna 1981 ja ensimmäinen romaaninsa Silmissä siintävät vuoret seuraavana vuonna. Se voitti Whitbreadin vuoden kirja -palkinnon.

Booker-palkinnon Ishiguro voitti kolmannella romaanillaan Pitkän päivän ilta vuonna 1989. Siitä ja vuoden 2005 Ole luonani aina -romaanista on tehty myös elokuva.

Ishiguron kirjoja on käännetty kymmenille kielille. Lisäksi Ishiguro on tehnyt tv-käsikirjoituksia.

Muun muassa Sofi Oksanen on kertonut pitävänsä Ishiguroa kirjallisena vaikuttajanaan.

Ishiguro asuu perheineen Lontoossa. Kirjallisuuden Nobel jaettiin tänä vuonna 114. kerran.