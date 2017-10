Kommentti: Atwood on jumala mutta Ishiguro kelpaa

Eräällä tavalla voi sanoa, että vierestä vietiin. Kazuo Ishiguroa ja Atwoodia yhdistää vieraan ja oudon kuvaaminen, joka on molemmilla konkretisoitunut ihmisluonteen moraalia tai moraalittomuutta pohtivissa dystopioissa.

Ishigurolla tätä edustaa etenkin vuonna 2005 ilmestynyt Ole luonani aina (Never Let Me Go). Romaanin maailmassa ”oikeiden” ihmisten terveys ja pitkä ikä on varmistettu kasvattamalla ihmisenkaltaisia klooneja.

Näiden elämän tarkoitus on tulla toistuvissa kirurgisissa operaatioissa leikellyksi tuoreiksi biologisiksi varaosiksi.

Järisyttävintä lukijalle on kenties juuri Ishiguron hetkiin tarttuva, kummallisella tavalla lempeä tyyli - siinä on jotain, joka jää kutkuttamaan alitajuntaan ja pompsahtaa täysin yllättäen mieleen jonakin aamuyön tuntina.

En siis purnaa Atwoodin puolesta - vielä.