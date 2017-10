Suomalainen The Rasmus -yhtye julkaisi uuden levynsä perjantaina. Uusi Dark Matters -levy on tehty yhdessä ruotsalaisen tuottajatiimin kanssa.

Kansainvälisesti menestyneimpiin suomalaisyhtyeisiin lukeutuva The Rasmus julkaisi edellisen albuminsa viisi vuotta sitten.

Edellisen levynsä jälkeen yhtiö oli hetken tauolla. Yhtyeen tiedotteen mukaan uusi levy heijastelee bändin jäsenten viime vuosina kokemia asioita. Esimerkiksi solisti Lauri Ylönen on viettänyt paljon aikaa Los Angelesissa.

The Rasmus on julkaissut uransa aikana kahdeksan studioalbumia, ja sen levyjä on myyty yli neljä miljoonaa kappaletta.