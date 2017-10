Joensuun taidemuseolle 100 000 euron apuraha Jenny ja Antti Wihurin rahastolta

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt Joensuun taidemuseolle 100 000 euron suuruisen apurahan Näky ja Täky -pilottihankkeeseen. Hanke toteutetaan parin seuraavan vuoden aikana. Apuraha jaettiin rahaston 75-vuotisjuhlassa maanantai-iltana Finlandia-talossa.

Näky ja Täky -pilottihanke on kaksiosainen ja ajoittuu vuosille 2018 ja 2019. Hankkeen ensimmäisen osan on tarkoitus valmistua syksyllä 2018. Se luo fantasianomaisen näyn taidemuseon julkisivulle digitaalisin keinoin ja on kaupunkilaisten katsottavissa museon ulkopuolelta, museon tiedote kertoo.

Täky-osa valmistuu vuonna 2019 ja siinä huomioidaan lapset ja nuoret. Se poikkeaa museaalisesta käytännöstä siinä, että se vaatii ja houkuttelee koskettamaan taideteosta. Taiteilijavalinnoissa tulee näkymään Itä-Suomi.

Vuosi 2017 on Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston 75-vuotisjuhlavuosi.