Napapiirin sankarit 3 on tähän mennessä vuoden katsotuin kotimainen elokuva

Kotimaiset elokuvat ovat keränneet tähän mennessä vuotta jo yli miljoona kävijää elokuvateattereihin, Suomen elokuvasäätiö tiedottaa. Lokakuun loppuun mennessä eniten katsojia on saanut Tiina Lymin ohjaama komedia Napapiirin sankarit 3, jonka on käynyt katsomassa yhteensä 242 000 ihmistä.

Toiseksi suosituin elokuva on ollut lastenelokuva Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen, jolla on ollut katsojia 213 000. Kolmanneksi katsotuin on Tom of Finland 102 000 katsojalla.

Kotimaisten elokuvien katsojaosuus kaikista elokuvateatterikäynneistä on ollu tänä vuonna 16,3 prosenttia. Kaikki elokuvat mukaan lukien eniten katsojia on kerännyt Itse ilkimys 3.