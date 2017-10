Nuori, haluatko töihin musiikkialalle? - ilmaista oppia tarjolla Joensuussa

Valmennus on suunnattu musiikista ja tapahtumatuotannosta kiinnostuneille 17-29-vuotiaille. Tarjolla on konkreettisia mahdollisuuksia työskennellä muun muassa Popmuusikoiden ja kaupungin järjestämissä tapahtumissa esimerkiksi rakennuksen, somistuksen, suunnittelun, siivouksen tai cateringin parissa, Joensuun Popmuusikot tiedottaa.

- Ajatus on oppia tekemisen kautta. Nuoret pääsevät hyvin pian kokeilemaan erilaisia työtehtäviä, toki opastetusti. Kokemuksien pohjalta nuoret voivat miettiä mikä osa alasta on itselle kiinnostavaa. Mallia on kokeiltu Joensuu Rock Academyssa hyvin tuloksin, valmennuksia vetävä bänditoiminnan ohjaaja Matti Kemppainen kertoo tiedotteessa.

Crew-valmennus on maksutonta ja tarkoitettu ensisijaisesti työ- ja opiskelupaikkaa ilman oleville 17-29-vuotiaille nuorille.

Valmennuksen avulla pyritään antamaan nuorille realistisia työkokemuksia ja ohjaamaan heitä opiskelemaan musiikki- ja tapahtuma-alalle. Valmennus toteutetaan ilta-aikaan yhdestä kolmeen kertaa viikossa.

Crew-valmennuksen infotilaisuus järjestetään tiistaina 17. lokakuuta Whisper-nuorisokeskuksessa osoitteessa Torikatu 1.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.