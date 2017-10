Näin Nightwishista uutisoitiin 20 vuotta sitten: Kukaan ei ollut kuullutkaan, mutta levyt vietiin käsistä

"Loppuvuoden yllättävin levy tulee Kiteeltä. Vain aniharvat pohjoiskarjalaisetkaan ovat kuulleet yhtyeestä nimeltä Nightwish. Nyt se tulee ja heittää ilmoille todellisen paukun."

Näin kirjoitettiin Karjalaisessa 20 vuotta sitten vuonna 1997. Nightwishin ensimmäinen levyarvio ilmestyi lehdessä 25.11.1997. Ensimmäinen albumi kantoi nimeä Angels fall first.

"Nightwishin musiikkiin on ripoteltu annos alkuaikojen melodista heviä, jota on täydennettty klassisesta musiikista potkua saavalla proggressivisella rockilla."

"Kruununa bändin musiikillisessa hatussa keikkuu kauniisti ja korkealta laulava Tarja."

Jo viikko ennen varsinaisen levyarvion ilmestymistä Nightwishista oli uutisoitu Karjalaisella ylistävin sanoin: Otsikko hehkutti: "Kiteeläinen unelma-alku: Nightwishin levy vietiin käsistä".

Nightwishin alun menestyksestä erikoisen teki se, ettei yhtye ollut tehnyt ainoatakaan keikkaa ennen levyn ilmestymistä. Tästä huolimatta levy vietiin heti käsistä ja se myytiin loppuun nopeasti.

- Levyn vastaanotto on ollut yhtään liioittelematta aivan käsittämätön. Sitä on kehuttu jopa vuoden parhaaksi levyksi. Palaute on ollut niin positiivista, ettei se sen positiivisempaa enää voi olla, Tuomas Holopainen intoili Karjalaisessa 12.11.1997.

Yhtye ehti saada ennen ensimmäistäkään keikkaa pyyntöjä tulla esiintymään Provinssiin, Ilosaarirockiin ja Nummirockiin. Ensimmäinen keikka heitettiin kuitenkin tottakai kotikaupungissa Kiteellä uudenvuodenaattona.

Kuten tiedetään, lopusta tulikin historiaa.

Karjalainen 12.11.1997.