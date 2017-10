Hardwick: Henkisesti pahoinvoivaa Suomea on vaikea käsitellä viihteellisesti

Vuonna 1969 Suomeen saapui Britanniasta mies, joka sai suomalaiset nauramaan itselleen. Tämä mies oli ohjaaja, käsikirjoittaja ja kirjailija Neil Hardwick, joka palkittiin keskiviikkona Suomi-palkinnolla saavutuksistaan suomalaisuuden tarkkanäköisenä kuvaajana.

Hardwick muistetaan muun muassa viihdesarjoistaan Reinikainen ja Tankki täyteen sekä 1990-luvun kulttisarjasta Pakanamaan kartta. Urasta saatu tunnustus lämmittää.

– Totta kai tuntuu hyvältä. Ja muutenkin tuntuu hyvältä tällä hetkellä, sillä vanhat työni on jälleen nostettu esiin. Pakanamaan kartta on Yle Areenassa, ja vanhat tv-komediani menevät kesäteattereissa ympäri maan, Hardwick iloitsee STT:lle puhelimitse.

Hardwickin mielestä ekoterrorismista kertova Pakanamaan kartta on itse asiassa nyt ajankohtaisempi kuin silloin kun se tehtiin.

– Ihmiskunta on todella pahassa paikassa ilmastonmuutoksen suhteen. Jossain vaiheessa on pakko pakottaa ihmisiä tekemään oikein, täytyy käyttää äärimmäisiä keinoja, Hardwick miettii sarjan teemaa, joka on peräisin ympäristöradikaali Pentti Linkolalta.

Reinikainen ei enää onnistuisi

Mallorcalla talvehtiva Hardwick kertoo olevansa huolissaan Suomen tolasta. Hänen mielestään Suomi voi tällä hetkellä henkisesti niin huonosti, että sitä on vaikea käsitellä viihteellisesti.

– Suomi on hyvin erilainen paikka kuin se on ollut suurimman osan ajasta, kun olen ollut siellä. Esimerkiksi kuva suomalaisesta poliisista on muuttunut niin paljon, ettei Reinikaista voisi enää kirjoittaa sellaisenaan, Hardwick pohtii.

Häntä harmittaa myös suhtautuminen maahanmuuttoon.

– Suomeen on muuttanut paljon ihmisiä ulkomailta, eivätkä monet osaa käsitellä sitä. Torjunta on niin hysteeristä, että se jakaa kansaa ja kuulemma jopa perheitä. Se on vaikuttanut minuunkin siten, että en mielelläni lähde baarissa keskustelemaan esimerkiksi politiikasta tuntemattoman ihmisen kanssa. Eihän sitä enää tiedä, mitä sieltä tulee.

Ikää kohta 70, mutta työt jatkuvat

Hardwick täyttää ensi vuonna 70 vuotta, mutta pyöreiden täyttäminen ei pysäytä Hardwickia. Ohjaajalta on luvassa töitä ainakin teatteriin ja oopperaan.

Kirjoitustöitä ei sen sijaan ole, sillä pari Hardwickin tarjoamaa ideaa joutui hyllylle. Television puolelta jää toteutumatta Minna Lindgrenin Ehtoolehto-romaanitrilogian pohjalta suunniteltu elokuva palvelutalossa asuvista 90-vuotiaista naisista. Teatteriproduktioista paperikoriin lensi näytelmä, joka oli tehty nimetyille näyttelijöille.

– Yksi näyttelijä vetäytyi projektista, eikä sitä voinut enää tehdä, Hardwick harmittelee.

Työn määrän väheneminen ei kuitenkaan harmita Hardwickia.

– En ahdistu siitä, sillä minulla on paljon muutakin tekemistä. Elämä on hyvää, ja jos ei tule mitään muuta työtä, niin olkoon näin.