– Minusta se on hyvä tarina, joka on suomalainen klassikko. Sen takia. On hyvä aika tehdä uusi tulkinta, Louhimies, 49, sanoo.

Louhimiehen mukaan Tuntematon ei välttämättä ole niin tunnettu Suomessa kuin voisi äkkiseltään kuvitella. Moni nuori ei ole nähnyt elokuvia tai lukenut kirjoja, Louhimies tuumaa.

Kun elokuvaan haettiin avustajia, yli 14 000 ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Heistä muutama tuhat pääsi apuun, Louhimies toteaa.

Pohjois-Karjalassa elokuvaa kuvattiin Kolilla ja Kontiolahdella.

– Kolin kansallismaisema ajaa aina asiansa kuvauspaikkana. Iso ongelma Suomessa on metsä. On vaikea löytää luonnontilaista metsää kuvauksia varten, Louhimies sanoo.

Elokuvan näyttelijät asuivat teltassa. Louhimiehen asuinrakennusta kutsuttiin "Kenraalin mökiksi".

– Rakennuksessa oli sänky, ja sinne tuli juokseva vesi. Ei siellä muuta ollut, Louhimies sanoo.

Jääkö Louhimiehen elokuva viimeiseksi ison budjetin Tuntematon-filmatisoinniksi? Aika näyttää. Mikään ei estä seuraavaa työryhmää tarttumasta Väinö Linnan materiaaliin kolmenkymmenen vuoden päästä, Louhimies pohtii.

Tuntemattoman sotilaan ensi-ilta on perjantaina. Elokuvalla on kestoa 179 minuuttia, ja ikäraja on 16 vuotta.

Elokuvan televisio-oikeudet on hankkinut Yleisradio.

