Rocklegenda Fats Domino on kuollut 89-vuotiaana. Neworleansilaisella tyylillä soittava pianisti-laulaja oli ensimmäisiä Rock and Roll Hall of Fameen kutsuttuja.

Fats Domino tunnetaan muun muassa 1950-luvun hiteistään, kuten Ain't That a Shame ja Blueberry Hill. New York Timesin mukaan Elvis Presleykin tunnusti Dominon edeltäjäkseen rock and rollissa. – Monet näyttävät luulevan, että minä aloitin tämän, Presley sanoi lehtihaastattelussa vuonna 1957. – Tunnustetaan nyt tämä: en pysty laulamaan niin kuin Fats Domino. Tiedän sen. New York Timesin Domino kuoli Louisianassa tiistaina.