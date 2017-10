Suomen suurin kirja-alan tapahtuma, Helsingin kirjamessut, alkaa tänään. Nelipäiväinen kulttuurifoorumi järjestetään Messukeskuksessa Pasilassa.

Kirjamessujen estradeille kipuaa yhteensä yli 1 200 esiintyjää. Tapahtuman nimekkäin kirjailijavieras on yhdysvaltalainen Dan Brown. Hänen keskeinen romaaninsa on Da Vinci -koodi, jota on myyty yli 80 miljoonaa kappaletta.

Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset kirjamessut. Messuilla on myös postimerkkialue, jossa on Postimerkkimessut.

Samanaikaisesti Messukeskuksessa järjestetään myös Viini ja Ruoka -tapahtuma.