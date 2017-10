Veteraanit pääsevät Tuntematon sotilas -elokuvan päivänäytöksiin ilmaiseksi

Tiedotteen mukaan aloite on toteutettu yhteistyössä veteraanijärjestöjen kanssa.

Etu koskee sotiemme mies- ja naisveteraaneja.

Edun saa esittämällä elokuvateatterin lippukassalla tammenlehvätunnuksen tai virallisen henkilökortin, josta ilmenee veteraanistatus.

- Saattajien sisäänpääsyn osalta teatterit noudattavat omia, elokuvateatterikohtaisia ohjeistuksiaan, joista saa lisätietoa suoraan kyseisestä elokuvateatterista, tiedotteessa kerrotaan.

Etu koskee ennen kello 17 alkavia päivänäytöksiä koko maassa maanantaista torstaihin sinä aikana, kun Tuntematon sotilas -elokuva on elokuvateattereiden ohjelmistossa.

- Toivoisin, että etenkin nuoret kävisivät katsomassa tämän elokuvan. Näin he saisivat käsityksen, mitä sota on. Elokuva on hieno, tunteikas ja aito kuvaus sotahistoriastamme, sotainvalidi Veikko Peltola kertoo tiedotteessa.