Elokuva-alan naisjärjestö: Häirintätapaukset vietävä viranomaisten selvitettäviksi

Seksuaalisen häirinnän tapaukset tulee viedä viranomaisten selvitettäviksi, vaatii elokuva- ja televisioalalla toimivien naisten järjestö Women in Film & Television Finland.

WIFT Finland muistuttaa, että työturvallisuuslain mukaan vastuu häirinnän ehkäisystä ja häirintään puuttumisesta on työnantajalla myös epätyypillisissä työsuhteissa.

– Kaikenlainen vallan väärinkäyttö ja epäasiallinen kohtelu myös oppilaitoksissa tulee aina selvittää ripeästi ja selkeiden toimintaohjeiden mukaan, järjestö painottaa tiedotteessaan.

WIFT Finlandin mukaan televisio- ja elokuva-aloilla tapahtuu häirintää ja epäasiallista kohtelua myös epämuodollisissa neuvottelu- ja rekrytointitilanteissa työsuhteen ulkopuolella. Niissä uhrin tilanne on järjestön mukaan erityisen vaikea.

– Ainoa tie muutokseen on tietoinen tasa-arvoisen, avoimen ja kunnioittavan toimintakulttuurin luominen. Häirintä ja siihen puuttuminen on jokaisen vastuulla, mutta ongelma on aina tekijässä, joka on vastuussa omista teoistaan ja toiminnastaan, järjestö kirjoittaa.