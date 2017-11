Musiikkiviennin kovimmat nimet ampaisevat tuloeliittiin viiveellä

Suomen musiikkivienti on lähtenyt nousuun edellisvuodesta, mutta kovimpien vientinimien tulot pysyttelivät viime vuonna vielä suhteellisen vaatimattomina. Esimerkiksi tällä hetkellä kansainvälisessä nosteessa olevan Alman eli Alma-Sofia Miettisen verotetut ansiotulot olivat viime vuonna 18 580 euroa.

Alman ulkomaan menestys alkaa näkyä tulovirroissa aikaisintaan vasta seuraavana vuonna, huomauttaa Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen.

– Kyllä ne tulot aina viiveellä tulevat. Esimerkiksi tekijänoikeustulot voivat näkyä jopa yli vuoden päästä siitä, jolloin radiosoitto on tapahtunut. Live-esiintymisistä tulot tulevat vähän vauhdikkaammin, mutta Alman tapauksessa hänen ensimmäinen kiertueensahan alkoi tänä vuonna, Tähtinen kertoo.

Alma ampaisi kansainväliselle tähtitaivaalle viime kesänä, kun hänen Karma-kappaleensa julkaistiin.

Biisintekijöiden ovet avautumassa

Musiikkiviennin pinnan alla kuplii rajusti biisintekijöiden läpimurto Suomen rajojen tuolle puolen. Biisintekijöistä parhaiten jalansijaa ovat saaneet Teemu Brunila, Axel Ehnström ja Janne Hyöty. Heistä Brunila ansaitsi viime vuonna noin 93 000 euroa, kun Ehnströmin ja Hyödyn ansiot jäivät vielä noin 35 000 euron paikkeille.

Music Finlandin Tähtinen uskoo kuitenkin, että teosvienti tulee varmasti näkymään tulovirtoina tulevaisuudessa – asiat vain tapahtuvat pidemmällä viiveellä kuin kotimaan kentällä.

– Jos verrataan musiikkivientiä ja kotimaan toimintaa, niin kotimaassa verkosto on pienempi ja aikajänne on lyhyempi. Viennissä on ehdottomasti potentiaalia, mutta jos tulonmuodostusta katsotaan, niin ollaan vielä matkalla, Tähtinen summaa.

Parhaiten tienanneen Brunilan kovin läpimurto ulkomailla on ollut yhteistyö brittiartisti JP Cooperin kanssa. Ehnström puolestaan kirjoitti saksalaiselle dj:lle Alle Farbenille kappaleen Bad Ideas, joka nosti tekstinikkarin Saksan halutuimpien biisintekijöiden joukkoon. Hyöty on onnistunut tekemään listahittejä Aasiaan.

Tähtisen mukaan jo yksikin hitti ulkomailla riittää avaamaan rahahanat, mutta olennaista olisi pystyä pitämään ne auki. Hän uskoo, että alan lähtökohdat ovat nyt paremmat kuin vuosituhannen alussa, jolloin kukaan ei kyennyt jatkamaan Sandstormin ja Freestylerin kaltaisten hittien läpivientiä.

– Nyt meillä on ihan erilaiset edellytykset seurata hittejä ja poimia ne hedelmät, joita niistä tulee. Etteivät jäisi yksittäisiksi tähdenlennoiksi.

Nightwish tuottaa Holopaiselle edelleen

Kansainvälisiä ovia kolkuttelemaan pyrkivä, Britannian X Factor -kisassa toiseksi viime vuonna sijoittunut Saara Aalto tienasi noin 78 380 euroa. Tämä ei vielä sinkauta artistia kovapalkkaisimpien musiikintekijöiden joukkoon.

Myös etenkin Saksassa suosiota niittäneen Sunrise Avenuen nokkamiehen Samu Haberin kokonaistulot olivat sangen vaatimattomat: alle 50 000 euroa, mistä suurin osa on pääomatuloa. Haber saa tuloja kovaa tulosta takovan yhtiönsä Get Nastyn kautta.

Sinfonista metallia soittava Nightwish on yksi maailmalla menestyneimmistä suomalaisyhtyeistä. Tauolla parhaillaan olevan yhtyeen keulahahmo, kosketinsoittaja Tuomas Holopainen sai viime vuonna tuloja yhteensä 255 500 euroa, joista ansiotuloja oli noin 223 500 euroa.

Nightwish esiintyi edellisvuonna Lontoon Wembley Arenalla pääesiintyjänä loppuunmyydylle katsomolle. Holopainen on myös osaomistaja Scene Nation -yhtiössä.