Kristian Smeds valittiin näyttelijäntaiteen professoriksi – "Olemme pohjolan hohtava helmi"

Kristian Smeds on valittu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen professoriksi. Hän aloittaa tehtävässä 1. maaliskuuta, kausi kestää viisi vuotta.

Näyttelijäntaiteen professori valittiin nyt ensimmäistä kertaa avoimen haun kautta. Tehtävä tuli avoimeksi, koska Hannu-Pekka Björkman on siirtymässä ensimmäisen professorikautensa jälkeen Suomen Kansallisteatterin näyttelijäksi. Tehtävään oli 14 hakijaa. Toisena näyttelijäntaiteen professorina jatkaa Elina Knihtilä.

– Minulla on vilpitön halu siirtää fokus omasta taiteestani opiskelijoihin, heidän unelmiinsa teatterista ja taiteesta. Suomalaisen teatterin historiallinen juuri on ajallisesti lyhyt, mutta se on väkevä ja uniikki. Me olemme se pohjolan hohtava helmi. Tällä polulla on hyvä jatkaa, Smeds sanoi tiedotteessa.

Smeds, 46, työskentelee tällä hetkellä Suomen Kansallisteatterin residenssitaiteilijana. Hän on toiminut ohjaajana ja näytelmäkirjailijana ja on voittanut töillään useita suomalaisia ja kansainvälisiä palkintoja. Smeds opiskeli Teatterikorkeakoulun dramaturgian koulutusohjelmassa 1990-luvun alussa.

Professorin valinnassa arvioitiin taiteellista pätevyyttä, opetustaitoa, kansainvälistä kokemusta ja johtamistaitoa sekä kiinnostusta alan opettamiseen, kehittämiseen ja tutkimukseen.