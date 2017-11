Irlantilainen rock-yhtye U2 julkaisee uuden levyn joulukuun alussa. Songs Of Experience -nimeä kantava levy on jatkoa vuonna 2014 tehdylle Songs Of Innocence -albumille.

Kummankin levyn inspiraationa on toiminut 1700-luvulla syntyneen William Blaken runokokoelma Songs Of Innocence and Experience.

Albumilta on juuri julkaistu toinen single Get Out Of Your Own Way. Ensimmäiseksi lohkaisuksi valittiin jo syyskuussa ilmestynyt kappale You're The Best Thing About Me.

U2 kuuluu maailman menestyneimpiin yhtyeisiin. Bändin levyjä on myyty yli 170 miljoonaa kappaletta.