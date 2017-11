Arvostan Cheekiä ja Elastista, sanoo tangolegenda Eino Grön

Suomen tunnetuimpiin tangolaulajiin kuuluvasta Eino Grönistä, 78, ja hänen laulujensa takana olevista tarinoista on ilmestynyt kirja Eino Grön – Minulta sinulle.



Markku Veijalaisen kirjoittaman tarinallisen kirjan mukana tulevalle levylle on nostettu Grönin tunnettujen esitysten, kuten Sä kuulut päivään jokaiseen ja Seinillä on korvat, lisäksi kolme harvinaisuutta.

– MTV:ltä löytyi vanhoja ääninauhoja, joita ei ole kuultu muuten kuin aikoinaan televisiossa. Siellä on muun muassa duetto operettilaulaja Liisa Tuomen kanssa kappaleesta Rakastunut nainen, Grön kertoo.

Seitsemällä vuosikymmenellä keikkailleella, yli 600 levytystä tehneellä artistilla tarinoita riittää.

– Alkuaikoina keikkaillessa suurin ongelma oli teiden kunto, ja autot olivat sitä sun tätä. Keikkapaikalta piti aina etsiä matkustajakoti, jossa yövyttiin. Tapio Rautavaara sanoi joskus, että moni puhuu siitä, että oma koti on kullan kallis, mutta kyllä matkustajakoti on kalliimpi, Grön naurahtaa.

Grön jätti alkoholin 40 vuotta sitten, eikä päätöstä ole hänen mukaansa tarvinnut puntaroida sen jälkeen.

– Se oli niin hartaasti mietitty asia, ettei ei tiukkoja paikkoja ole päätöksen jälkeen tullut. Tein listan, mitkä asiat muuttuvat paremmaksi, mitkä ikävät asiat poistuvat. Positiivisia puolia oli pitkä lista, toiselle puolelle ei tullut juuri mitään.

1950-luvulla tangotähdeksi noussut Grön arvostaa nykyisistä nuorista muusikoista etenkin urheilullisia artisteja. Hän itse harrasti nuorempana painia ja pelaa nykyisin golfia ympäri vuoden.

– Arvostan Elastista ja Cheekiä. He ovat pitäneet itsestään fyysisesti huolta. Ote ammattiin on siten varmistettu pitkälle, mutta on eri asia, riittääkö räppigenre siihen.