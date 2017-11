Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen kisaa parhaan eurooppalaiselokuvan tittelistä

Aki Kaurismäen elokuva Toivon tuolla puolen on ehdolla parhaan elokuvan ja parhaan ohjauksen kategorioissa European Film Awards -palkintogaalassa. Ehdokkaita on molemmissa kategorioissa yhteensä viisi.

Parhaan elokuvan pytystä kisaavat Kaurismäen elokuvan lisäksi The Square, Loveless, BPM (Beats Per Minute) sekä On Body And Soul.

Toivon tuolla puolen kertoo syyrialaispakolaisen ja kauppamatkustajan kohtaamisesta. Elokuva on voittanut aiemmin muun muassa Berliinin elokuvajuhlien Hopeisen karhun, joka myönnetään parhaalle ohjaajalle.

Suomalais-bulgarialainen tuotanto Hyvä postimies kilpailee European Film Awardsilla parhaan eurooppalaisen dokumenttielokuvan tunnustuksesta. Myös se kertoo pakolaiskriisistä. Pääosassa on syrjäisen bulgarialaiskylän posteljooni, joka pyrkii pormestariksi vaaliteemanaan asuttaa kuihtuva kylä syyrialaisilla pakolaisilla.

Euroopan elokuva-akatemian palkinnot jaetaan Berliinissä 9. joulukuuta. Ehdokkuudet julkistettiin Sevillan elokuvajuhlilla.