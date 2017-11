Markkinointi & Mainonta: Tuntematon sotilas levitykseen Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan

Suomessa nähtävä versio on kolme tuntia ja kansainvälinen versio kaksi tuntia ja 13 minuuttia, lehti kertoo. Elokuvan tuottajan Miia Haaviston mukaan kansainvälinen versio ei ole lyhennetty versio alkuperäisestä.

– Kansainvälinen versio on oma itsenäinen taideteoksensa. Se ei ole lyhennys nyt elokuvateattereissa nähtävästä versiosta, vaan se on ehyt kokonaisuus, joka vain on tehty nimenomaan ulkomaista yleisöä varten.

Haavisto ei kerro, mitä kohtauksia ei nähdä kansainvälisessä versiossa tai tuleeko siihen materiaalia, jota ei nähdä Suomessa.