Joensuussa järjestetty Viscult-elokuvafestivaali keräsi yhteensä noin 1100 osallistujaa, festivaalin tiedote kertoo. Viscult järjestettiin 25.-27. lokakuuta.

Teemana oli tänä vuonna Autonomia. Ohjelmistossa oli 21 elokuvaa (muun muassa kuvan We Must Be Dreaming), kolme työpajaa ja kaksi luentoa

Viscultin ohjelmaa lähetettiin suorana streaming-lähetyksenä verkkoon. Livestreamia seurasi arviolta 440 katsojaa.

Viscultin järjestävät Pohjois-Karjalan alueellinen elokuvayhdistys ry, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston kulttuuritieteet. Mukana oli myös Nefa Joensuu ry.