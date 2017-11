Tuntematon sotilas on jo nyt vuoden katsotuin elokuva

Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas oli sunnuntai-iltaan mennessä kerännyt jo yli 364 000 katsojaa, kertoi SF Studios maanantaina. Uusi Tuntematon on jo nyt vuoden katsotuin elokuva. Ensimmäisenä suomalaisena elokuvana se keräsi toisena esitysviikonloppunaan teattereihin yli 100 000 katsojaa.

Kotimaisista elokuvista tähän asti katsotuin on ollut edelleen ohjelmistossa oleva Napapiirin sankarit 3, joka on kerännyt yli 265 000 katsojaa. Ulkomaisista elokuvista korkeimmat katsojaluvut on saanut reilulla 331 000 katsojalla Itse ilkimys 3.