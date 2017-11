Saara Aalto edustaa Suomea kevään Euroviisuissa – esittää UMK:ssa kolme kappaletta

Suomea edustaa kevään Euroviisuissa Saara Aalto. Uuden musiikin kilpailussa (UMK) hän esittää kolme kappaletta, joista katsojat ja kansainväliset raadit valitsevat kilpailukappaleen. Valinta tapahtuu 3. maaliskuuta.

Aalto uskoo, että matkasta tulee huikea kokemus siitä riippumatta, mitä kisassa tapahtuu.

– Tietenkin lähdetään sillä asenteella, että Euroviisut voi voittaa – tai tulla toiseksi! Siinähän minä onnistun aina, siitä ei ole epäilystäkään, Aalto toteaa tiedotteessa.

Kolme kilpailevaa kappaletta ja niiden musiikkivideot julkaistaan ensi keväänä. Aallon mukaan jokaiseen luodaan näyttävä lavashow.

– Ei ole ollenkaan sellaista “kuhan nyt vähän jotain” -meininkiä, vaan kaikki tehdään täysillä ja hyvällä tavalla mietitysti. Tämä tulee olemaan aivan sairaan hieno juttu koko Suomelle! Minulla on vahva suomalainen ja kansainvälinen tiimi takana ja saadaan asiat isosti tehtyä, Aalto lisää.

Aallon uskotaan olevan Suomen valttikortti

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomen euroviisuedustajaksi on valittu suoraan vain yksi artisti.

– Kuka Euroviisuissa pärjää ja miten finaaliin päästään on monen tekijän summa, kuten viisuhistoria on osoittanut. Uskomme, että meillä on nyt käsissämme menestysreseptin ainekset, sanoo UMK:n tuottaja Anssi Autio.

Hän uskoo, että valovoimainen ja kansainvälistä uraa luonut Aalto on Suomen valttikortti viisumenestykseen.

– Laitamme nyt kaikki panostukset siihen, että meillä on kolme loistavaa kappaletta ja show’ta, joista paras nähdään toukokuussa Lissabonissa, Autio lisää.