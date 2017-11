Nightwish julkaisee ensi vuoden alussa kirjan

Nightwish julkaisee ensi vuoden alussa uuden kirjan. We Were Here -kirja julkaistaan 15.1.2018, yhtye tiedottaa Facebook-sivullaan.

Kirja kertoo viimeisimmän studioalbumin Endless Forms Most Beautifulun syntytarinan. Kirjassa kerrotaan myös levyn ilmestymisen jälkeisestä maailmankiertueesta.

Kirjan on kirjoittanut Timo Isoaho, joka on kulkenut bändin mukana ympäri maailmaa.

"Yksi studioalbumi. Kuusi muusikkoa. 149 keikkaa. 3000 rumpukapulaa. 20 000 olutta. 1,5 miljoonaa fania. Lukemattomia hikipisaroita", Nightwish kuvaa kirjan taustaa.