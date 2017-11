Joensuun Popkatu-festivaalille taidetoimikunnan taidepalkinto

Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan jakama Pohjois-Karjalan taidepalkinto on luovutettu Joensuun Popkatu-festivaalin järjestäjille. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa ja se maksetaan veikkausvoittovaroista.

- Festivaalin ytimessä on eri ikäryhmät huomioiva, monipuolinen ja taiteellisesti kunnianhimoinen ohjelma. Tapahtuman keskeinen arvo on saavutettavuus, osallistumisen kynnys on haluttu pitää matalana, taidetoimikunnan perustelut kiittävät Joensuun omaa kaupunkifestivaalia.

Popkatua järjestävän yhdistyksen aktiivit ovat tunnustuksesta otettuja.

- Olemme rikkoneet ennätyksiä viime vuosina, puheenjohtaja Cecilia Riikonen viittaa 20 000 kävijän rajan lähestymiseen.

- Jos on ollut vaikeuksia, ne on tehty ratkaistaviksi. Vaikka tori hävisi, niin Popkadulla tapahtui siitä huolimatta.

Ensi vuonnakin Popkatu järjestetään rokkiviikon yhteydessä.

Lue aiheesta lisää perjantain Karjalaisesta.