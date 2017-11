Elokuvasarja Tähtien sota jatkuu vielä ainakin yhden trilogian verran.

Tuotantoyhtiö Disney ilmoitti uuden kolmen elokuvan sarjan kehittämisestä torstaina tulospuhelussa.

– Meillä on suuret suunnitelmat Tähtien sota -sarjan suhteen, Disneyn toimitusjohtaja Robert Iger sanoi puhelussa.

Hänen mukaansa Tähtien sota on ylittänyt odotukset sen jälkeen, kun Disney osti elokuvayhtiö Lucasfilmin viitisen vuotta sitten.

Last Jedi -ohjaaja uuden trilogian kehittäjäksi

Yhtiöt kertoivat tiedotteessaan, että trilogian luomisesta vastaa ohjaaja Rian Johnson. Johnson on ohjannut ja käsikirjoittanut pian ensi-iltansa saavan The Last Jedi -elokuvan, joka on Tähtien sota -trilogioiden kahdeksas elokuva ja meneillään olevan trilogian toinen osa.

Upouuden trilogian elokuville ei ole annettu julkaisupäiviä. Polygon-sivuston mukaan Johnsonin trilogia esittelee Tähtien sotaan uusia hahmoja ja maailmoja.

– Tätä uutta, Skywalker-saagasta erillistä trilogiaa paimentaessaan Johnson esittelee uusia hahmoja galaksin kolkasta, jonne Tähtien sodan taru ei ole aiemmin yltänyt, tuotantoyhtiöt kertoivat sivuston mukaan.