Arvio: 95-lätkäleffasta tuli ontto sekasikiö - "Kansallinen paisuttelu, joka ei löydä tarkoitustaan"

Mitä Curt Lindströmin valmentama joukkue siis teki toisin, jotta suunta saatiin kääntymään?

Tähän kysymykseen toivoin 95-elokuvan vastaavan. Aleksi Mäkelän ohjaama leffa jää kuitenkin ontoksi kansalliseksi paisutteluksi, joka ei löydä tarkoitustaan tai tyyliään. Se pyrkii olemaan yhtä aikaa kasvutarina, ajankuva ja veijarikomedia, mutta ei tavoita kunnolla mitään näistä.

95 kuvaa MM-kisojen finaaliviikonloppua pienten osatarinoiden kautta. Suomen joukkueen ja laman kynsissä sinnittelevien tavisten ohella seurataan ylimielisiä ruotsalaisia, jotka valmistautuvat jo päätä pahkaa suuriin kultajuhliin Sergelin torilla.

Ajallisesti tarkkaan rajattu episodirakenne ei ole välttämättä huono ratkaisu kansallisen aiheen kuvaamiseen, sillä suuri asuu pienessä. Tarinoita olisi kuitenkin kannattanut karsia. Nyt katsojalle tulee tunne, että elokuva ei keskity oikein mihinkään. Irralliset episodit eivät myöskään kasva yhteen, kuten genressä on ollut tapana.

Olisin mielelläni seurannut tarkemmin esimerkiksi syöpään kuolemaisillaan olevan nuorehkon miehen (Pekka Strang) ja hänen lapsuuskaveriensa (esimerkiksi Mikko Leppilampi) tarinaa. Tai tutustunut paremmin yksinhuoltajaäitiin (Laura Birn), jonka Jami-poika (Aleksis Koistinen) haaveilee lätkäammattilaisuudesta, valmentajansa (Samuli Edelmann) mielestä turhaan.

Kaikki he tuntuvat hahmoina aidommilta kuin lätkämaajoukkueen pöhköt pelaajat, joita käsikirjoitustiimi (Joona Tena, Tatiana Elf, Juha Karvanen) on selvästi käsitellyt silkkihansikkain. On tietysti vaikea tehdä draamaa elävistä ihmisistä, mutta näin kuvattuna tämä rehvakkaiden poikien sikermä tuntuu vain lapsellisen kömpelöltä.

Vielä juntimpi on juonikuvio, joka kuljettaa kolmea työtöntä raksamiestä (Kalle Lamberg, Samuli Niittymäki, Ylermi Rajamaa) eräänlaiselle kostoretkelle Tukholmaan. Sen huipennus hakee mauttomuudessa vertaistaan.

Mäkelä harrastaa mielellään kansallisromanttista paisuttelua. Ilmeisesti hän ei ole kuitenkaan oikein luottanut tekstin hoitavan hommaa, sillä mahtipontisia hidastuskuvia on paljon, samoin heruttelevaa musiikkia. Vähempikin alleviivaaminen riittäisi.

Osa alkuperäisen MM-joukkueen pelaajista vilahtelee kuvissa statisteina, minkä voisi kuvitella viehättävän lajin tosifaneja.

Ohjaus Aleksi Mäkelä, käsikirjoitus Joona Tena, Tatiana Elf, Juha Karvanen. Rooleissa mm. Laura Birn, Samuli Edelmann, Pekka Strang.