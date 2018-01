Golden Globe -gaalan tähdet astelivat punaiselle matolle mustissa

Osa elokuva-alan Golden Globe -gaalaan osallistuvista tähdistä on astellut mustissa gaalan punaiselle matolle.

Mustalla juhlavaatetuksella on tarkoitus osoittaa tukea seksuaalisen häirinnän uhreille. Pukeutumisprotestin aloitti satojen Hollywoodin naisvaikuttajien Time's Up -liike, joka tahtoo kitkeä häirinnän alalta.

– Sunnuntaina pukeudumme mustaan osoittaaksemme solidaarisuutta niille miehille ja naisille kaikkialla, jotka on hiljennetty syrjinnällä, häirinnällä ja hyväksikäytöllä, liike ilmoitti Twitterissä.

– Kuka oletkaan, missä oletkaan, mitä teetkään. Liity meihin, tviitti jatkui.

Gaalaan mustassa ovat saapuneet jo ainakin näyttelijät Meryl Streep, Allison Williams, Catherine Zeta-Jones, Debra Messing, Natalie Portman ja Christina Hendricks. Miesnäyttelijät – jotka nähdään juhlagaaloissa usein tavallisestikin tummissa puvuissa – ovat osoittaneet tukeaan häirinnänvastaiselle liikkeelle muun muassa rintapielipinssein.

Pinssiä kantavat gaalassa muun muassa Justin Timberlake, Daniel Kaluuya, Ewan McGregor, William H. Macy ja Joseph Fiennes, kertoo The New York Times.

Hollywoodissa ja viihdealalla rehottava häirintäkulttuuri nousi viime vuonna kuumaksi puheenaiheeksi seksuaalista häirintää näkyväksi tehneen #metoo-kampanjan myötä.

Aktivistit tähtien käsikynkässä gaalaan

Pukeutuminen ei ole ainoa tapa, jolla Hollywoodin häirintäongelmaa halutaan raahata kulisseista parrasvaloihin. Moni tähti tuo tänä vuonna seuralaisenaan gaalaan aktivisteja, jotka ovat työskennelleet häirinnän ja syrjinnän kitkemiseksi.

Ainakin Michelle Williams, Laura Dern, Meryl Streep ja Emma Watson tuovat juhlaan aveceinaan eri alojen kansalaisvaikuttajia, kertoo Guardian.

Shape of Water vuoden ehdokkuuskuningas

Golden Globe -gaalassa jaetaan kaikkiaan 25 palkintoa, joista 14 elokuville ja 11 televisiotuotannoille.

Ensimmäisten joukossa palkintonsa pokkasi muun muassa näyttelijä Sam Rockwell, joka sai tunnustuksen parhaasta miessivuroolista elokuvassa Three Billboards Outside Ebbing Missouri.

Parhaan televisiosarjan naispääosan palkinnon voitti Elisabeth Moss, joka nähdään menestyssarjassa The Handmaid's Tale. Sarja palkittiin myös parhaana tv-draamasarjana. Parhaan lyhyen tv-sarjan naispääosapalkinnon sai Nicole Kidman roolistaan HBO:n sarjassa Big Little Lies.

Tänä vuonna eniten Golden Globe -ehdokkuuksia on kerännyt Guillermo del Toron ohjaama fantasiaelokuva The Shape of Water. Sillä on ehdokkuuksia kaikkiaan seitsemän. Steven Spielbergin draama "The Post" Washington Post -lehden Vietnam-paljastuksista on kerännyt kuusi ehdokkuutta.