Kuopio Tanssii ja Soi julkaisi pääohjelmansa - taidemaalari Hieronymus Boschin kuuluisin maalaus herää henkiin

Kuopio Tanssii ja Soi avaa ensi kesänä ovet Kanadaan. Pääohjelmassa vierailee kaksi maansa johtaviin lukeutuvaa nykytanssiryhmää, Les Ballets Jazz de Montréal sekä Compagnie Marie Chouinard.

Kesän kantaesitys tulee kotimaasta Carl Knifiltä. Festivaali on nyt kahdeksanpäiväinen ja sen päättää kiinalaisen Shanghai Empireast Culture Group vierailu.

Les Ballets Jazz de Montréalin tuorein teos Dance Me on ylistys Leonard Cohenille ja hänen musiikilleen. Teos sai kantaesityksensä joulukuussa.

Hollantilaisen renessanssiajan taidemaalari Hieronymus Boschin maailmankuulu triptyykki The Garden of Earthly Delights, herää puolestaan henkiin tanssin kielellä Compagnie Marie Chouinardin tulkitsemana. Maallisten ilojen puutarha etenee kuva kuvalta Eedenistä maallisten nautintojen kautta helvetin kauheuksiin.

Kotimaiselta nuoremman polven koreografilta Carl Knifiltä nähdään kantaesitysteos At Once, in Helsinki ja ruotsalaiselta tanssija-koreografilta Helena Franzenilta retrospektiivinen soolo Extended.

Lapset ja nuoret ovat vahvasti esillä festivaalilla muun muassa itävaltalaisen SEAD / Salzburg Experimental Academy of Dancen, Glims & Gloms tanssiteatterin, tanssioppilaitosten, Nukketeatteri Sytkyjen, tanssikurssien sekä toriohjelmien yhteydessä.

Festivaalin päätöspäivänä Shanghai Empireast Culture Group esiintyy kaupunginteatterissa yhdistäen perinteiset rummut, tanssin ja akrobatian. Ryhmä on esiintynyt myös muun muassa World Expossa, Olympialaisissa, Disneyn avajaisissa ja presidentti Xi:n tilaisuuksissa.

Kuopio Tanssii ja Soi järjestetään 13.-20.kesäkuuta.