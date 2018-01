Lottovoittoelokuvan ohjaaja pelkäsi rahaa - "Elämä on selviytymiskamppailua"

Anna-Leena Härkösen kirjoista on kuvattu elokuvaksi Häräntappoase, Akvaariorakkautta, Ei kiitos ja nyt viimeksi Kaikki oikein.

Jotainhan niissä kirjoissa täytyy olla sellaista, joka tekee niistä niin helposti elokuvaksi siirrettäviä. Vastatkoon tähän Lenka Hellstedt, 49, jonka ohjaama ja käsikirjoittama Kaikki oikein sai ensi-iltansa vuoden alussa.

- Varmaan syynä on eräänlainen tarinan selkeys ja suoraviivaisuus. Toinen elokuvallinen taso näissä kirjoissa on dialogi. Tähänkin elokuvaan pystyi siirtämään kirjasta suoraan repliikkejä. Siinä on yllättävänkin paljon repliikkejä suoraan kirjasta, Lenka Hellstedt (kuvassa) sanoo.

Kaikki oikein -elokuva kertoo lottovoittajasta. Hellstedtille itselleen ei lottoaminen eikä ylipäätään rahapelaaminen kuulu omaan, arkiseen elämään.

Hän on lähinnä vain katsellut ja miettinyt pelaamista ilmiönä. Hän myös uskoo, että pelaamisesta voi helposti innostua.

- Itse en ole halunnut ottaa askelta pelimaailmaan kovinkaan usein. Varsinkin nuorempana pelkäsin rahaa. Ajattelin, että elämän systeemit menevät sekaisin, jos saan paljon rahaa, Hellstedt toteaa.

- Elämä on selviytymiskamppailua. Se tekee elämästä mielekkään, kun pinnistelee niin että jollain lailla pärjää ja selviytyy. Jos taas olisi sellainen tilanne, ettei olisi pakkoa pinnistellä, niin mitä sitten.

