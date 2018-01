Arvio ja kuvat: Amadeuksen 45-vuotiskonsertti aloitti Ilovaarien GOR-klubien sarjan

Amadeus, 45, on Joensuun 70-luvun rockin pitkänmatkalaisia. 90-luvulta ryhmän on kuultu soittavan ohjelmistoaan "iiklesistä piiklesiin" lähinnä Ilovaarirockeissa ja muissa GOR:in tapahtumassa. GOR:in klubisarjan aloituspaikka Kerubissa sopi kuvaan.

Yhtyeen sielu on brittibluesissa, mitä Kerubissakin alleviivasi painottuminen Creamiin, varhaiseen Rolling Stonesiin ja Dr. Feelgoodiin. Rice Riikonen on maakunnan paras kitaroimaan tämän kaltaista musiikkia. Esimerkiksi leiskautukset White Roomissa tai Beatlesin While My Guitar Gently Weepsissä eivät jättäneet nokan koputtamista.

Laulaja Hannu ”Heavy” Tikkasella on pokkaa astua maailman parhaiden rock-vokalistien saappaisiin ja selvitä haasteesta kutakuinkin kuivin jaloin, pelkäämättä World Of Painin kaltaisia falsettikappaleitakaan. Bluesharpistina hän on mainio.

Basisti Sami Pesonen, kosketinsoittaja Ilkka Korjus ja rytmikitaristi Heikki Hirvonen ovat tehneet kotiläksynsä tämän musiikin parissa. Rumpali Ilkka Auvinen piti paketin kasassa hyvällä taimilla, 60–70-lukuisen musikaalisella otteella halki illan.

Rytmikitaristi Heikki Hirvonen.

Laulaja Hannu "Heavy" Tikkanen.

Kosketinsoittaja Ilkka Korjus.

Basisti Sami Pesonen.

Rumpali Ilkka Auvinen.