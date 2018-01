Bruno Marsin kappale nousi Grammyjen vuoden lauluksi, Alessia Cara nouseva tähti

Musiikkialan vuotuisessa Grammy-palkintogaalassa arvostetun vuoden laulun palkinnon on voittanut laulaja-lauluntekijä Bruno Marsin kappale That's What I Like.

Marsin ohella kappaleen tekijätiimiin kuuluvat lauluntekijät Brody Brown, James Fauntleroy ja Philip Lawrence sekä tuotantotiimi The Stereotypes.

Kanadalaislaulaja Alessia Cara puolestaan vei parhaan uuden artistin Grammy-palkinnon. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleistaan Here, Scars to Your Beautiful ja Stay. Hän esittää myös Disneyn Vaiana-elokuvassa kappaleen How Far I'll Go.

21-vuotiaan Caran laulajanura alkoi Youtubesta, jossa hän esitti omia versioitaan tunnetuista kappaleista.

Kiitospuheessaan Cara paljasti, että hänellä oli lapsena tapana leikkiä suihkussa Grammy-palkinnon vastaanottamista.

Punaisella matolla nähtiin valkeita ruusuja

New Yorkissa järjestetyssä gaalassa useat viihdemaailman tähdet kantoivat tänä vuonna valkeita ruusuja. Kukilla osoitetaan tukea syrjinnän ja häirinnän vastaiselle kamppailulle sekä tasa-arvolle.

Ruusun kanssa gaalaan saapuivat muun muassa artistit Lady Gaga, Kelly Clarkson, Sting ja Khalid.

Aikaisemmin elokuva-alan Golden Globe -gaalassa suuri osa juhlavieraista tuki häirinnän vastaista kampanjointia pukeutumalla mustaan.

Tänä vuonna Grammyista on ehdokkuuksien perusteella muodostumassa rap- ja R&B-musiikin juhlaa.

Halutuimpien palkintojen saajiksi ovat ehdolla niin Bruno Mars, Jay-Z, Childish Gambino kuin Kendrick Lamarkin. He kaikki ovat ehdolla sekä vuoden levytys että vuoden albumi -kategorioissa. Lisäksi Jay-Z oli kappaleellaan 4:44 ja Bruno Mars kappaleellaan That's What I Like ehdolla vuoden laulu -palkinnon saajaksi.

Grammyt jaetaan nyt 60. kerran. Gaala palasi New Yorkiin 15 vuoden tauon jälkeen. Aiempina lähivuosina Grammyt on jaettu Los Angelesissa.