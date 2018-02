Empatian ehdoilla – Sean Bakerin kiitetty elokuva kertoo erilaisesta Amerikasta

Neonpurppuranvärinen rähjämotelli Floridassa. Ihmisiä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella ja tienaavat usein rikollisuudella. Pieni tyttö, jota kukaan ei tule pelastamaan. The Florida Project kertoo köyhyydestä ja kurjuudesta. Silti elokuvasta jää mieleen päällimmäisenä rakkaudellisuus.

– Vaikka kertoo ikävästä aiheesta, ei kannata piestä katsojia kurjuudella. Kurittamisen sijaan tehokasta on lähestyä katsojaa sydämen kautta, ohjaaja-käsikirjoittaja Sean Baker sanoo.

– Päätimme, että elokuva saa mennä vaikka komediaksi. Tärkeintä on toivo. Se tempaisee yleisön mukaan, ja on mukavaa nauraa tarinan henkilöiden kanssa.

Pääosin motellin pihapiirissä tapahtuvan elokuvan päähenkilö on kuusivuotias Moonee-tyttö, jota esittää Brooklyn Prince. Lapsen näkökulma luo hyväntuulisuutta, vaikka elokuvan aikuishahmot elävät päämäärättömästi ja itsetuhoisesti, ehkä toivon menettämisen rajalla.

– Mitä hauskempia ja huolettomampia lapset ovat, sitä kouraisevammin myös suru tarttuu katsojaan, Baker perustelee.

Marginaalista valokeilaan

Bakerin aiempien elokuvien päähenkilöt ovat usein olleet ihmisiä yhteiskunnan reunalla. Take Out kertoi paperittomasta kiinalaissiirtolaisesta ja Tangerine transsukupuolisesta seksityöntekijästä. Kummassakin pääosissa oli amatöörinäyttelijöitä, ja suuri osa myös The Florida Projectin näyttelijöistä on tavallisia ihmisiä sosiaaliluokasta ja miljööstä, jota elokuva kuvaa.

Kun Bakerilta kysyy, miksi hän on valinnut nämä ryhmät, vastaus on yksinkertainen.

– Koska kukaan muu ei heistä kerro.

Ohjaaja kuvailee taipumustaan melkein itsekkääksi: hän tarttuu teemoihin, joita pitää erityisen kiinnostavina.

– Yhdysvalloissa tehdään paljon elokuvia, mutta aiheiden kirjo on suppea. Minua vetävät puoleensa tyypit, jotka eivät ole muuten edustettuina mediassa ja keskustelussa, Baker sanoo.

Tuloerot kasvavat Yhdysvalloissa ja köyhyys lisääntyy, elokuvantekijä muistuttaa.

– Tätä on jatkunut parikymmentä vuotta, ja muutos vain kiihtyy. Uuden hallinnon budjettileikkaukset osuvat haavoittuvimpiin. Kun hallitus karsii ruoka-apua, se koskettaa pahiten nimenomaan vähävaraisia lapsiperheitä.

Willem Dafoe Oscar-toiveikkaana

The Florida Projectille povailtiin enemmänkin Oscar-ehdokkuuksia, mutta lopulta se sai vain yhden. Motellinomistajaa esittävä Willem Dafoe on ehdolla parhaasta miessivuosasta. Dafoe, joka asuu nykyään Italiassa, oli 1980-luvun suuria lupauksia. Nykyään hän tekee vuoroin pieniä indie-elokuvia sekä luonnerooleja Hollywood-elokuvissa, usein pahishahmoina.

– Willemin taitojen ansiosta elokuva pysyi tasapainossa, vaikka siinä on amatöörejä ja paljon lasten improvisaatiota. Hän osasi pysyä muiden vaihtelevissa rytmeissä, ohjaaja Baker kehuu.

Toinen tuttu viihde-elementti on Disney. Elokuvan värikäs motelli on Disney World -huvipuistokeskittymän vieressä.

– Kaikissa Disney-jutuissa on mukana jompikumpi sanoista celebration (juhla) ja magic (taikuus). Siksi elokuvassa soi Kool and the Gangin kappale Celebration, Baker avaa viittausta.

– Motellin nimi Magic Castle taas paljastaa, että omistaja yrittää myydä sitä Disney-brändillä. Se on sympaattinen ja vähän surullinenkin vedätys, eikö?