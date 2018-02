Taidemaalari Kari Vehosalo saa Ars Fennica -palkinnon

Taidemaalari Kari Vehosalo saa tämänvuotisen Ars Fennica -palkinnon. Vehosaloa on luonnehdittu yhdeksi Suomen omaleimaisimmista ja taitavimmista maalareista.

– Ars Fennica on vuodesta toiseen ollut hyvin laadukas. Tänä vuonna ehdokkaitten näyttely on poikkeuksellisen hieno. On mukava olla osa tätä jatkumoa, palkittu taiteilija sanoo.

Vehosalon maalaukset ovat usein tekniikaltaan jopa hyperrealistisia: kuin valokuvia, mutta aiheessa ja sisällössä on jotakin outoa. Maalausten lisäksi hän tekee myös valokuvia ja esinekoosteita.

Vuonna 1982 syntynyt Vehosalo valmistui Aalto-yliopistosta vuonna 2010. Taideopintojen rinnalla hän opiskeli Helsingin yliopistossa semiotiikkaa ja filosofiaa.

Vehosalo on osallistunut taiteilijoiden yhteisnäyttelyihin jo vuodesta 2004. Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä hän piti vuonna 2007 Lahden Taidepanimossa.

Ars Fennica on Suomen suurin kuvataidepalkinto. Palkittava taiteilija saa 40 000 euroa.

Ehdokkaat esillä Kiasmassa

Ehdolla Ars Fennican saajaksi olivat myös Maija Blåfield, Pekka ja Teija Isorättyä, Perttu Saksa sekä Camilla Vuorenmaa. Ehdokkaiden yhteisnäyttely on esillä taidemuseo Kiasmassa Helsingissä helmikuun 18. päivään asti. Kaikki mukana olevat taiteilijat ovat toteuttaneet näyttelyyn uusia teoksia.

Palkinnon saajan valitsi Amsterdamissa toimivan Stedelijk-museon johtaja Beatrix Ruf. Ruf luonnehtii Vehosalon taidetta perusteluissaan näin:

– Sain kokea syvällisesti ja järisyttävästi sen, miten tuttuakin tutumpi voi kaamealla tavalla muuttua täysin oudoksi. (...) Keho, todellisuuksien, mytologioiden ja merkitysten heijastukset hajoavat, romahtavat kasaan ja kyseenalaistuvat.

Myös näyttelyn yleisö on valinnut suosikkinsa. Yleisöäänestyksen ylivoimainen voittaja on Teija ja Pekka Isorättyän installaatio Nature Morte, joka valmistui viime vuonna.

Ars Fennica -palkinnon myöntää Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennica sr. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1991.